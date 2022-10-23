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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 67,5 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 67,5 тыс. человек За прошедшие сутки были сбиты 20 вражеских беспилотников. Также ликвидировано 400 российских военнослужащих.
В регионе
23 октября 2022 г. 11:47
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 67,5 тыс. человек

За прошедшие сутки были сбиты 20 вражеских беспилотников. Также ликвидировано 400 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 октября ориентировочно составили:

личного состава – 67 470 человек;

танков – 2 584;

боевых бронированных машин – 5 284;

артиллерийских систем – 1 667;

РСЗО - 374;

средства ПВО - 189;

самолетов - 270;

вертолетов - 245;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 361;

крылатые ракеты - 350;

корабли /катера - 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039;

специальная техника – 148.

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