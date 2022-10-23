Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 67,5 тыс. человек

За прошедшие сутки были сбиты 20 вражеских беспилотников. Также ликвидировано 400 российских военнослужащих.

За прошедшие сутки были сбиты 20 вражеских беспилотников. Также ликвидировано 400 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 октября ориентировочно составили:

личного состава – 67 470 человек;

танков – 2 584;

боевых бронированных машин – 5 284;

артиллерийских систем – 1 667;

РСЗО - 374;

средства ПВО - 189;

самолетов - 270;

вертолетов - 245;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 361;

крылатые ракеты - 350;

корабли /катера - 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039;

специальная техника – 148.