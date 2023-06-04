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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 210 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 210 тыс. человек Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 470 живой силы врага. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 210 тысяч военных
В регионе
4 июня 2023 г. 10:26
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили около 210 тыс. человек

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 470 живой силы врага. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 210 тысяч военных

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 4 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 209 940 (+470) человек ликвидировано;

- танков - 3 837 (+8) ед.;

- боевых бронированных машин - 7 512 (+10) ед.;

- артиллерийских систем - 3 555 (+22) ед.;

- РСЗО - 583 (+1) ед.;

- средства ПВО - 344 (+2) ед.;

- самолетов - 313 (+0) ед.;

- вертолетов - 298 (+0) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 175 (+10) ед.;

- крылатые ракеты - 1 132 (+0) ед.;

- корабли/катера - 18 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 6 305 (+16) ед.;

- специальная техника - 479 (+4) ед.;

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russian casualties

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