Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 91 тыс. человек

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 военнослужащих РФ и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла уже более 91 тысячи военных.
Как передает Report, об этом сообщается на
Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 91 150 (+550) человек ликвидировано,
- танков - 2 922,
- боевых бронированных машин – 5 892,
- артиллерийских систем – 1 908,
- РСЗО - 395,
- средства ПВО - 210,
- самолетов - 281,
- вертолетов - 263,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573,
- крылатые ракеты - 531,
- корабли/катера - 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 479,
- специальная техника - 163.