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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 91 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 91 тыс. человек Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 военнослужащих РФ и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения России потеряла уже более 91 тысячи военных.
В регионе
4 декабря 2022 г. 14:38
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 91 тыс. человек

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 550 военнослужащих РФ и сбили вражеский самолет. С начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла уже более 91 тысячи военных.

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 4 декабря ориентировочно составили:

- личного состава - около 91 150 (+550) человек ликвидировано,

- танков - 2 922,

- боевых бронированных машин – 5 892,

- артиллерийских систем – 1 908,

- РСЗО - 395,

- средства ПВО - 210,

- самолетов - 281,

- вертолетов - 263,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 573,

- крылатые ракеты - 531,

- корабли/катера - 16,

- автомобильной техники и автоцистерн – 4 479,

- специальная техника - 163.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiya qüvvələrinin itkilərini açıqlayıb

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