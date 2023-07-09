Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 234 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 234 тысячи живой силы.
Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС России на 21 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 234 040 (+600) человек ликвидировано;
- танков – 4 078 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 7 964 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 4 366 (+20) ед.;
- РСЗО - 668 (+7) ед.;
- средства ПВО - 413 (+3) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 309 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 685 (+19) ед.;
- крылатые ракеты - 1 271 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 929 (+15) ед.;
- специальная техника - 628 (+8) ед.