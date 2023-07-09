Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 234 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 234 тыс. человек

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 234 тысячи живой силы.

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За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 234 тысячи живой силы. Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС России на 21 мая ориентировочно составили: - личного состава - около 234 040 (+600) человек ликвидировано; - танков – 4 078 (+4) ед.; - боевых бронированных машин – 7 964 (+11) ед.; - артиллерийских систем – 4 366 (+20) ед.; - РСЗО - 668 (+7) ед.; - средства ПВО - 413 (+3) ед.; - самолетов - 315 (+0) ед.; - вертолетов - 309 (+0) ед.; - БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 685 (+19) ед.; - крылатые ракеты - 1 271 (+0) ед.; - корабли/катера - 18 (+0) ед.; - автомобильной техники и автоцистерн - 6 929 (+15) ед.; - специальная техника - 628 (+8) ед. Подпишитесь на наш Telegram канал