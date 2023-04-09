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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 178 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 178 тыс. человек За сутки украинские военные ликвидировали 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.
В регионе
9 апреля 2023 г. 15:04
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 178 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 10 апреля ориентировочно составили:

- личного состава - около 178 150 (+470) человек ликвидировано,

- танков ‒ 3 636 (+0) ед,

- боевых бронированных машин – 7 024 (+4) ед,

- артиллерийских систем – 2 740 (+13) ед,

- РСЗО - 533 (+0) ед,

- средства ПВО - 282 (+0) ед,

- самолетов - 307 (+0) ед,

- вертолетов - 292 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 (+14),

- крылатые ракеты - 911 (+0),

- корабли /катера - 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 (+3) ед,

специальная техника - 309 (+5).

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiyanın itkiləri 178 mini keçib”

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