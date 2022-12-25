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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 102 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 102 тыс. человек Украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 102 050 военных.
В регионе
25 декабря 2022 г. 12:23
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 102 тыс. человек

Украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 102 050 военных.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 25 декабря ориентировочно составили:

- личного состава - около 102 050 (+620) человек ликвидировано,

- танков - 3 011 (+5),

- боевых бронированных машин - 6 010 (+16),

- артиллерийских систем - 1 991 (+3),

- РСЗО - 418 (+0),

- средств ПВО - 212 (+0),

- самолетов - 283 (+0,

- вертолетов - 267 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 706 (+0),

- крылатых ракет – 653,

- кораблей /катеров - 16,

- автомобильной техники и автоцистерн - 4 635 (+8),

- специальной техники - 178 (+0).

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın hərbi itkiləri 102 mini ötüb"

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