Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 102 тыс. человек

Украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 102 050 военных.
Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 25 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 102 050 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 3 011 (+5),
- боевых бронированных машин - 6 010 (+16),
- артиллерийских систем - 1 991 (+3),
- РСЗО - 418 (+0),
- средств ПВО - 212 (+0),
- самолетов - 283 (+0,
- вертолетов - 267 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 706 (+0),
- крылатых ракет – 653,
- кораблей /катеров - 16,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 635 (+8),
- специальной техники - 178 (+0).