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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 46,75 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 46,75 тыс. человек Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 250 человек армии РФ.
В регионе
28 августа 2022 г. 11:03
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 46,75 тыс. человек

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 250 человек армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

- личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

- танков - 1942 (+3)

- боевых бронированных машин – 4 257 (+3)

- артиллерийских систем - 1050 (+5)

- РСЗО - 274 (+0)

- средства ПВО - 148 (+0)

- самолетов - 234 (+0)

- вертолетов - 202 (+0)

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),

- крылатые ракеты - 196 (+0),

- корабли/катера - 15 (+0)

- автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6)

- специальная техника - 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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