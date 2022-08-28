Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 46,75 тыс. человек

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 250 человек армии РФ.

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 250 человек армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

- личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,

- танков - 1942 (+3)

- боевых бронированных машин – 4 257 (+3)

- артиллерийских систем - 1050 (+5)

- РСЗО - 274 (+0)

- средства ПВО - 148 (+0)

- самолетов - 234 (+0)

- вертолетов - 202 (+0)

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),

- крылатые ракеты - 196 (+0),

- корабли/катера - 15 (+0)

- автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6)

- специальная техника - 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.