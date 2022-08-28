Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 46,75 тыс. человек

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 250 человек армии РФ.
Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, всего Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 46 750 своих военных убитыми.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 46 750 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1942 (+3)
- боевых бронированных машин – 4 257 (+3)
- артиллерийских систем - 1050 (+5)
- РСЗО - 274 (+0)
- средства ПВО - 148 (+0)
- самолетов - 234 (+0)
- вертолетов - 202 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 838 (+2),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 3171 (+6)
- специальная техника - 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.