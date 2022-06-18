Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 33,35 тыс. человек

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 350 военнослужащих.

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 350 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 18 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 465, боевые бронированные машины - 3 573, артиллерийские системы - 739, РСЗО - 233, средства ПВО - 98, самолеты - 216, вертолеты - 180, БПЛА оперативно-тактического уровня - 594, крылатые ракеты - 129, корабли / катера - 14, специальная техника - 55.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.