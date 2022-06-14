Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 32,5 тыс. военнослужащих

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 32 500 военнослужащих.

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 32 500 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 14 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 434, боевые бронированные машины - 3 503, артиллерийские системы - 721, РСЗО - 229, средства ПВО - 97, самолеты - 213, вертолеты - 179, БПЛА оперативно-тактического уровня - 588, крылатые ракеты - 125, корабли / катера - 13, специальная техника - 54.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Бахмутском направлении.