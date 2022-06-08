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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 31,5 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 31,5 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 500 российских военнослужащих.
В регионе
8 июня 2022 г. 11:45
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 31,5 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 500 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 8 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 393, боевые бронированные машины - 3 429, артиллерийские системы - 703, РСЗО - 213, средства ПВО - 96, самолеты - 210, вертолеты - 178, БПЛА оперативно-тактического уровня - 559, крылатые ракеты - 125, корабли/катера - 13, специальная техника - ​53.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff:  Russia’s losses reach 31,500
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: "Rusiyanın 31 500 hərbçisi zərərsizləşdirilib"

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