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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 30,97 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 30,97 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 970 российских военнослужащих.
В регионе
3 июня 2022 г. 10:47
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 30,97 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 970 российских военнослужащих.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВС Украины.

"На 3 июня боевые потери противника составили: Танки - 1 367, боевые бронированные машины - 3 366, артиллерийские системы - 661, РСЗО - 207, средства ПВО - 95, самолеты - 210, вертолеты - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 535, крылатые ракеты - 121, корабли/катера - 13, специальная техника - 51.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ.

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Версия на английском языке Ukraine announces Russia’s losses in war
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın hərbi itkiləri 31 minə çatır"

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