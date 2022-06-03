Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 30,97 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 30,97 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 970 российских военнослужащих.

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С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 970 российских военнослужащих. Об этом передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВС Украины. "На 3 июня боевые потери противника составили: Танки - 1 367, боевые бронированные машины - 3 366, артиллерийские системы - 661, РСЗО - 207, средства ПВО - 95, самолеты - 210, вертолеты - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 535, крылатые ракеты - 121, корабли/катера - 13, специальная техника - 51. "Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Ukraine announces Russia’s losses in war