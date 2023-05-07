Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 194 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 660 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже 194 тыс. военных.
Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 7 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 194 430 (+660) человек ликвидировано;
- танков - 3723 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед.;
- артиллерийских систем - 3010 (+18) ед.;
- РСЗО - 554 (+2) ед.;
- средства ПВО - 306 (+0) ед.;
- самолетов - 308 (+0) ед.;
- вертолетов - 294 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18) ед.;
- крылатые ракеты - 947 (+0) ед.;
- корабли /катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед.;
- специальная техника - 380 (+5) ед.