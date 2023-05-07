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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 194 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 194 тыс. человек За сутки украинские военные ликвидировали 660 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже 194 тыс. военных.
В регионе
7 мая 2023 г. 10:04
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 194 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 660 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже 194 тыс. военных.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 7 мая ориентировочно составили:

- личного состава - около 194 430 (+660) человек ликвидировано;

- танков - 3723 (+6) ед.;

- боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед.;

- артиллерийских систем - 3010 (+18) ед.;

- РСЗО - 554 (+2) ед.;

- средства ПВО - 306 (+0) ед.;

- самолетов - 308 (+0) ед.;

- вертолетов - 294 (+0) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18) ед.;

- крылатые ракеты - 947 (+0) ед.;

- корабли /катера - 18 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед.;

- специальная техника - 380 (+5) ед.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada məhv edilən Rusiya hərbçilərinin sayı 194 mini ötüb

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