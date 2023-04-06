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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 176 630 человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 176 630 человек ВС Украины за сутки нейтрализовали 390 российских военнослужащих. Общее число потерь ВС России с начала войны составили 176 630 человек.
В регионе
6 апреля 2023 г. 09:54
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 176 630 человек

ВС Украины за сутки нейтрализовали 390 российских военнослужащих. Общее число потерь ВС России с начала войны составили 176 630 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, потери ВС РФ составили: танки - 3 631 (+2) ед., боевые бронированные машины - 7 013 (+8) ед., артиллерийские системы - 2 714 (+7) ед., РСЗО - 532, средства ПВО - 281 (+1) ед., самолеты - 306 ед., вертолеты - 292 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 287 (+4) ед., крылатые ракеты - 911 ед., корабли /катера - 18 ед., автомобильная техника и автоцистерны - 5 574 (+1) ед., специальная техника - 302 (+3) ед.

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Версия на английском языке Russian troop losses in Ukraine exceed 176,000

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