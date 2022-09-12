Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России приблизились к 53 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 300 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 52 950 человек.

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 300 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 52 950 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

На 12 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 168 (+14), боевые бронированные машины - 4 640 (+23), артиллерийские системы - 1 269 (+6), РСЗО - 311, средства ПВО - 162, самолеты - 243 (+1), вертолеты - 213, БПЛА оперативно-тактического уровня - 903 (+1), крылатые ракеты - 216, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 463 (+18), специальная техника - 117.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Криворожском и Донецком направлениях.