Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысило 26 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 26 350 военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 26 350 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, уничтожены 1 187 танков, 2 856 бронированных машин, 528 артиллерийских систем, 185 РСЗО, 87 средств ПВО, 199 самолетов, 160 вертолетов, 12 кораблей/катеров, 390 БПЛА, 94 крылатых ракет.

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.

ВС РФ потеряли за день почти 80 человек и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в целом за сутки бойцы ВСУ сбили 5 воздушных целей российских войск, уничтожив один вертолет и 4 беспилотника.