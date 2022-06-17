О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 33 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 33 тыс. человек Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 150 военнослужащих.
В регионе
17 июня 2022 г. 11:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 33 тыс. человек

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 150 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 17 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 456, боевые бронированные машины - 3 563, артиллерийские системы - 734, РСЗО - 233, средства ПВО - 97, самолеты - 215, вертолеты - 180, БПЛА оперативно-тактического уровня - 593, крылатые ракеты - 129, корабли / катера - 13, специальная техника - 55.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Бахмутском направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian General Staff announces number of Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

Другие новости из категории

ВМС ВС Украины уничтожили российское судно в акватории Черного моря
ВМС ВС Украины уничтожили российское судно в акватории Черного моря
17 июня 2022 г. 12:02
В Украине в результате боевых действий погибли 300 детей
В Украине в результате боевых действий погибли 300 детей
17 июня 2022 г. 11:04
Разведка: Иран роет новую сеть туннелей на ядерном объекте
Разведка: Иран роет новую сеть туннелей на ядерном объекте
17 июня 2022 г. 10:43
В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ
В Ереване стартовало заседание Комитета секретарей Совбезов ОДКБ
17 июня 2022 г. 10:24
В Тбилиси проходит Международная женская конференция
В Тбилиси проходит Международная женская конференция
17 июня 2022 г. 09:57
Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня
Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня
17 июня 2022 г. 09:32
Генштаб ВСУ: Отражен штурм ВС России на нескольких направлениях
Генштаб ВСУ: Отражен штурм ВС России на нескольких направлениях
17 июня 2022 г. 09:18
Иран готов использовать все возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
Иран готов использовать все возможности для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
17 июня 2022 г. 05:42
Зеленский: Почувствовали поддержку сразу четырех европейских стран
Зеленский: Почувствовали поддержку сразу четырех европейских стран
17 июня 2022 г. 01:49
Зеленский: Сейчас в мире нет такого лидера, который способен остановить войну
Зеленский: Сейчас в мире нет такого лидера, который способен остановить войну
16 июня 2022 г. 21:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi