Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 33 тыс. человек

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 150 военнослужащих.

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 150 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 17 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 456, боевые бронированные машины - 3 563, артиллерийские системы - 734, РСЗО - 233, средства ПВО - 97, самолеты - 215, вертолеты - 180, БПЛА оперативно-тактического уровня - 593, крылатые ракеты - 129, корабли / катера - 13, специальная техника - 55.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Бахмутском направлении.