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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 247 тыс.

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 247 тыс. За сутки потери ВС России составили 540 человек, 15 БПЛА и 27 артсистемы.
В регионе
2 августа 2023 г. 09:28
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России превысили 247 тыс.

За сутки потери ВС России составили 540 человек, 15 БПЛА и 27 артсистемы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Таким образом, на 2 августа общие потери российской стороны составили: 247 230 (+540) человек, 4 217 (+1) танков, 8 213 (+8) - боевых бронированных машин, 4 866 (+27) - артиллерийских систем, 700 (+1) - РСЗО, 463 (+1) - средств ПВО, 315 - самолетов, 311 - вертолетов, 4 042 (+15) - БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 347 - крылатые ракеты, 18 - корабли /катера, 7 349 (+25) - автомобильной техники и автоцистерн, 718 - специальная техника.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russian casualties

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