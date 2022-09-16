Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили свыше 54 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили свыше 54 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России составили 54 050 человек.

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ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России составили 54 050 человек. Об этом передает Report cо ссылкой на Генштаб ВСУ. На 16 сентября потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 199 (+6) ед., боевые бронированные машины ‒ 4 690 (+8), артиллерийские системы – 1 302 (+7),

РСЗО – 312 (+1), средства ПВО ‒ 168 (+1), самолеты - 250, вертолеты – 216 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908, крылатые ракеты ‒ 233, корабли /катера ‒ 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3 550 (+28), специальная техника ‒ 121 (+1). Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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