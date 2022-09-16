О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили свыше 54 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили свыше 54 тыс. человек ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России составили 54 050 человек.
В регионе
16 сентября 2022 г. 10:34
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили свыше 54 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России составили 54 050 человек.

Об этом передает Report cо ссылкой на Генштаб ВСУ.

На 16 сентября потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 199 (+6) ед., боевые бронированные машины ‒ 4 690 (+8), артиллерийские системы – 1 302 (+7),
РСЗО – 312 (+1), средства ПВО ‒ 168 (+1), самолеты - 250, вертолеты – 216 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 908, крылатые ракеты ‒ 233, корабли /катера ‒ 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3 550 (+28), специальная техника ‒ 121 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine revealed
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın daha 200 hərbçisi məhv edilib"

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi