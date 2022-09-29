Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 430 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 58 580 человек.

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