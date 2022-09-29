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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 430 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 58 580 человек.
В регионе
29 сентября 2022 г. 10:28
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 430 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 58 580 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

На 29 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 325 (+13), боевые бронированные машины - 4 909 (+20), артиллерийские системы - 1 385 (+4), РСЗО - 331, средства ПВО - 175, самолеты - 262, вертолеты - 224, беспилотники оперативно-тактического уровня - 995 (+6), крылатые ракеты - 246 (+4), корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 751 (+9), специальная техники - 131.

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