Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 63,38 тыс. человек

ВС Украины за прошедшие сутки ликвидировали 270 российских военнослужащих. Общие потери российской армии с начала боевых действий составили 63 380 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 12 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 505 (+1), боевые бронированные машины - 5 181 (+19), артиллерийские системы - 1 507 (+11), РСЗО - 355 (+2), средства ПВО - 182 (+1), самолеты - 268, вертолеты - 235, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1129 (+15), крылатые ракеты - 315 (+20), корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 927 (+11), специальная техника - 136.