Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 63,38 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 63,38 тыс. человек

ВС Украины за прошедшие сутки ликвидировали 270 российских военнослужащих. Общие потери российской армии с начала боевых действий составили 63 380 человек.

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