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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,68 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,68 тыс. человек За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 61 680 военнослужащих.
В регионе
7 октября 2022 г. 12:04
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,68 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 61 680 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 7 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 466 (+17), боевые бронированные машины - 5 093 (+29), артиллерийские системы - 1 455 (+31), РСЗО - 344, средства ПВО - 177, самолеты - 266, вертолеты - 233 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 067 (+20), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 862 (+8), специальная техника - 135 (+1).

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