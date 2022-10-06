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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,33 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,33 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 330 военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 61 330 человек.
В регионе
6 октября 2022 г. 10:42
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 61,33 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 330 военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 61 330 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 6 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 449 (+14), боевые бронированные машины - 5 064 (+26), артиллерийские системы - 1 424 (+10), РСЗО - 344 (+3), средства ПВО - 177, самолеты - 266, вертолеты - 232, беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 047 (+15), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 854 (+13), специальная техника - 134 (+2).

"Наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - сказано в сообщении ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkilərinin sayı 61 mini keçib"

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