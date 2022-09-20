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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,81 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,81 тыс. человек Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 54 810 человек.
В регионе
20 сентября 2022 г. 10:21
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,81 тыс. человек

Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 54 810 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

На 20 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 216 (+4) ед., боевые бронированные машины - 4 724 (+4), артиллерийские системы - 1 323 (+10), РСЗО - 318 (+6), средства ПВО - 168, самолеты - 252 (+1), вертолеты - 217, беспилотники оперативно-тактического уровня - 925 (+5), крылатые ракеты - 239 (+1), корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 587 (+6), специальная техника - 125.

За минувшие сутки больше всего потерь российские войска понесли на Бахмутовском и Донецком направлениях.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine discloses Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb

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