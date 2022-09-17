О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,25 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,25 тыс. человек ВС Украины за сутки уничтожили 200 человек. Общие потери ВС России с начала полномасштабных действий составили 54 250.
В регионе
17 сентября 2022 г. 10:35
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,25 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 человек. Общие потери ВС России с начала полномасштабных действий составили 54 250.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 17 сентября общие потери ВС РФ составили: танки 2 202 (+3) ед., боевые бронированные машины - 4 701 (+11), артиллерийские системы - 1 306 (+4), РСЗО - 312, средства ПВО - 168, самолеты - 251 (+1), вертолеты - 216, БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3), крылатые ракеты - 236 (+3), корабли /катера - 15, автомобильная техники и автоцистерны - 3 571 (+21), специальная техника - 121.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Məhv edilən Rusiya tanklarının sayı 2 202-yə çatıb"

Другие новости из категории

Казахстан увеличит вертолетный парк для борьбы с лесными пожарами
Казахстан увеличит вертолетный парк для борьбы с лесными пожарами
17 сентября 2022 г. 10:49
Президент Казахстана посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Президент Казахстана посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
17 сентября 2022 г. 10:38
В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации
В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации
17 сентября 2022 г. 10:10
ВС Украины отбили атаки ВС РФ по 5 направлениям
ВС Украины отбили атаки ВС РФ по 5 направлениям
17 сентября 2022 г. 09:03
Турецкий спецназ нейтрализовал террористов на севере Сирии
Турецкий спецназ нейтрализовал террористов на севере Сирии
17 сентября 2022 г. 06:12
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
В Турции произошло землетрясение силой в 4,9 балла
В Турции произошло землетрясение силой в 4,9 балла
17 сентября 2022 г. 01:14
Президент Азербайджана: Около двух суток режим прекращения огня соблюдается
Президент Азербайджана: Около двух суток режим прекращения огня соблюдается
16 сентября 2022 г. 20:13
В Украине с начала боевых действий погибли 39 журналистов
В Украине с начала боевых действий погибли 39 журналистов
16 сентября 2022 г. 17:56
Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ
Франция, Польша и Германия согласились создать миссию по обучению ВСУ
16 сентября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi