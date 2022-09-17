Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,25 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,25 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 человек. Общие потери ВС России с начала полномасштабных действий составили 54 250.

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