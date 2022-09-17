Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 54,25 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 человек. Общие потери ВС России с начала полномасштабных действий составили 54 250.
Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
На 17 сентября общие потери ВС РФ составили: танки 2 202 (+3) ед., боевые бронированные машины - 4 701 (+11), артиллерийские системы - 1 306 (+4), РСЗО - 312, средства ПВО - 168, самолеты - 251 (+1), вертолеты - 216, БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3), крылатые ракеты - 236 (+3), корабли /катера - 15, автомобильная техники и автоцистерны - 3 571 (+21), специальная техника - 121.