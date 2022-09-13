Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 53,3 тыс. человек

За сутки ВС Украины уничтожили 350 российских военнослужащих. Общие потери с начала боевых действий 53 300 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 13 сентября потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 175 (+7) ед., боевые бронированные машины ‒ 4 662 (+22), артиллерийские системы – 1 279 (+10),
РСЗО – 311, средства ПВО ‒ 165 (+3), самолеты – 244 (+1), вертолеты – 213,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1), крылатые ракеты ‒ 233 (+17),
корабли /катера ‒ 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3 469 (+6),
специальная техника ‒ 117.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.