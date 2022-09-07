Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 50,61 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 50,61 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировано 460 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 50 610 человек.

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За минувшие сутки ВС Украины ликвидировано 460 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 50 610 человек. Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. На 7 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 097 единиц, боевые бронированные машины - 4 520, артиллерийские системы - 1 194, РСЗО - 300, средства ПВО - 156, самолеты - 237, вертолеты - 208, БПЛА оперативно-тактического уровня - 880, крылатые ракеты - 214, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 320, спецтехника - 109. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine exceed 50,000: General Staff