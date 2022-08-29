Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 47 тыс. человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 47100 человек.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 350 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 47100 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России на 29 августа ориентировочно составили: личного состава - около 47100 (+350) человек ликвидировано; танков - 1947 (+5); боевых бронированных машин - 4269 (+12); артиллерийских систем - 1060 (+10); РСЗО - 279 (+5); средства ПВО - 149 (+1); самолетов - 234 (+0); вертолетов - 203 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 844 (+6); крылатые ракеты - 196 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3188 (+17); специальной техники - 101 (+2).