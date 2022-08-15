О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 42,75 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 42,75 тыс. человек За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 750 человек.
В регионе
15 августа 2022 г. 10:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 42,75 тыс. человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 750 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На 15 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 876 ед., боевые бронированные машины - 4 141, артиллерийские системы - 985, РСЗО - 261, средства ПВО - 136, самолеты - 233, вертолеты - 195, беспилотники оперативно-тактического уровня - 787, крылатые ракеты - 187, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 044, специальная техника - 92.

Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понесли на Донецком направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın daha 12 tankı məhv edilib"

Экслюзивные новости

Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi