Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 42,75 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 42,75 тыс. человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 750 человек.

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 750 человек. Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ. На 15 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 876 ед., боевые бронированные машины - 4 141, артиллерийские системы - 985, РСЗО - 261, средства ПВО - 136, самолеты - 233, вертолеты - 195, беспилотники оперативно-тактического уровня - 787, крылатые ракеты - 187, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 044, специальная техника - 92. Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понесли на Донецком направлении. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook