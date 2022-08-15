Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 42,75 тыс. человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 750 человек.
Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
На 15 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 876 ед., боевые бронированные машины - 4 141, артиллерийские системы - 985, РСЗО - 261, средства ПВО - 136, самолеты - 233, вертолеты - 195, беспилотники оперативно-тактического уровня - 787, крылатые ракеты - 187, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 044, специальная техника - 92.
Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понесли на Донецком направлении.