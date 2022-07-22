Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины (ВСУ) уничтожили 150 российских военнослужащих. Общие потери ВС России составили 39 тыс. человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
На 22 июля общие потери ВС РФ составили: танки - 1 704, боевые бронированные машины - 3 920, артиллерийские системы - 863, РСЗО - 251, средства ПВО - 113, самолетов - 221, вертолеты - 188, БПЛА оперативно-тактического уровня - 713, крылатые ракеты - 167, корабли / катера - 15, автомобильная техники и автоцистерн - 2 803, специальная техника - 72.
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.