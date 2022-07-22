О нас

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины (ВСУ) уничтожили 150 российских военнослужащих. Общие потери ВС России составили 39 тыс. человек.
В регионе
22 июля 2022 г. 10:09
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины (ВСУ) уничтожили 150 российских военнослужащих. Общие потери ВС России составили 39 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 22 июля общие потери ВС РФ составили: танки - 1 704, боевые бронированные машины - 3 920, артиллерийские системы - 863, РСЗО - 251, средства ПВО - 113, самолетов - 221, вертолеты - 188, БПЛА оперативно-тактического уровня - 713, крылатые ракеты - 167, корабли / катера - 15, автомобильная техники и автоцистерн - 2 803, специальная техника - 72.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın canlı qüvvə itkilərinin sayı 39 min oldu"

Другие новости из категории

Генпрокуратура Украины: Число раненых детей из-за боевых действий возросло
Генпрокуратура Украины: Число раненых детей из-за боевых действий возросло
22 июля 2022 г. 10:33
Сегодня в Стамбуле делегации Турции, РФ, Украины и ООН обсудят зерновой коридор
Сегодня в Стамбуле делегации Турции, РФ, Украины и ООН обсудят "зерновой коридор"
22 июля 2022 г. 09:37
ФСБ России опровергла дезинформацию Армении о турецких военных
ФСБ России опровергла дезинформацию Армении о турецких военных
22 июля 2022 г. 08:41
Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Джо Байдена
Зеленская сдаст тест на COVID-19 после новостей о заболевании Джо Байдена
22 июля 2022 г. 06:17
Российский МИД запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии
Российский МИД запретил въезд в страну 39 гражданам Австралии
22 июля 2022 г. 05:53
ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 5110 гражданских, еще 6752 ранены
ООН: Война в Украине унесла жизни минимум 5110 гражданских, еще 6752 ранены
22 июля 2022 г. 04:35
Чавушоглу: Мы продолжим наши усилия по урегулированию конфликта в Украине
Чавушоглу: Мы продолжим наши усилия по урегулированию конфликта в Украине
22 июля 2022 г. 03:26
Соглашение по зерновому вопросу будет подписано в присутствии Эрдогана и Гутерриша
Соглашение по "зерновому" вопросу будет подписано в присутствии Эрдогана и Гутерриша
21 июля 2022 г. 22:46
Председатель УМК посетил музей азербайджанской культуры в Тбилиси
Председатель УМК посетил музей азербайджанской культуры в Тбилиси
21 июля 2022 г. 20:43
Шентоп: Турция, Азербайджан и Пакистан - три ведущие демократии исламского мира
Шентоп: Турция, Азербайджан и Пакистан - три ведущие демократии исламского мира
21 июля 2022 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi