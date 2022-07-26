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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39,87 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39,87 тыс. человек Общие боевые потери ВС РФ с начала боевых действий в Украине составили около 39 870 человек, а за сутки уничтожено 170 военнослужащих.
В регионе
26 июля 2022 г. 11:07
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 39,87 тыс. человек

Общие боевые потери ВС РФ с начала боевых действий в Украине составили около 39 870 человек, а за сутки уничтожено 170 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Общие боевые потери противника на 25 июля составили: танки ‒ 1 737, боевые бронированные машины ‒ 3 959, артиллерийские системы – 880, РСЗО - 258, средства ПВО - 117, самолеты – 222, вертолеты – 189, БПЛА оперативно-тактического уровня - 722, крылатые ракеты - 174, корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 835, специальная техника – 75", - сказано в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутовском направлении.

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