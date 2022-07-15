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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38 тыс. человек На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских военнослужащих. Всего с начала боевых действий потери ВС РФ составили 38 тыс. человек.
В регионе
15 июля 2022 г. 10:27
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38 тыс. человек

На территории Украины за минувшие сутки было ликвидировано около 130 российских военнослужащих. Всего с начала боевых действий потери ВС РФ составили 38 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По состоянию на 15 июля уничтожено 1 672 банков; 3 866 боевых бронированных машин, 842 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 681 беспилотников оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей / катеров, 2 731 автомобильной техники и автоцистерн, 67 специальной техники.

Наибольшие потери ВС РФ за сутки были на Краматорском направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "İndiyədək Rusiyanın 38 000 hərbçisi məhv edilib"

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