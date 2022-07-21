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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,85 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,85 тыс. человек За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали 100 российских военнослужащих. Общие потери ВС РФ составили 38 850 человек.
В регионе
21 июля 2022 г. 13:30
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 38,85 тыс. человек

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали 100 российских военнослужащих. Общие потери ВС РФ составили 38 850 человек.

Как передает Report, об это говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 21 июля общие потери российской армии составило: танки - 1 704, боевые бронированные машины - 3 912, артиллерийские системы - 859, РСЗО - 251, средства ПВО - 113, самолеты - 221, вертолеты - 188, беспилотники оперативно-тактического уровня - 710, крылатые ракеты - 167, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 781, специальная техника - 72.

"Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Словянском направлении", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals total losses of Russian troops

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