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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 33,8 тыс. военнослужащих

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 33,8 тыс. военнослужащих Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 800 военнослужащих.
В регионе
20 июня 2022 г. 10:27
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 33,8 тыс. военнослужащих

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 800 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 20 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 477, боевые бронированные машины - 3 588, артиллерийские системы - 749, РСЗО - 238, средства ПВО - 98, самолеты - 216, вертолеты - 181, БПЛА оперативно-тактического уровня - 601, крылатые ракеты - 130, корабли / катера - 14, специальная техника - 55.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Запорожском и Бахмутском направлениях.

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