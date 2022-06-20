Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 33,8 тыс. военнослужащих

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 800 военнослужащих.

Потери ВС России с начала боевых действий в Украине составили 33 800 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 20 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 477, боевые бронированные машины - 3 588, артиллерийские системы - 749, РСЗО - 238, средства ПВО - 98, самолеты - 216, вертолеты - 181, БПЛА оперативно-тактического уровня - 601, крылатые ракеты - 130, корабли / катера - 14, специальная техника - 55.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Запорожском и Бахмутском направлениях.