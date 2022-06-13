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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 32,3 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 32,3 тыс. человек Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 военнослужащих ВС России. Всего Россия потеряла в войне 32 300 военных.
В регионе
13 июня 2022 г. 10:48
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 32,3 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 военнослужащих ВС России. Всего Россия потеряла в войне 32 300 военных.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 13 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 432, боевые бронированные машины - 3 492, артиллерийские системы - 718, РСЗО - 226, средства ПВО - 97, самолеты - 213, вертолеты - 178, БПЛА оперативно-тактического уровня - 585, крылатые ракеты - 125, корабли / катера - 13, специальная техника - 54.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Бахмутском направлении.

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