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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,35 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,35 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине Россия потеряла уже 29 350 военных. Также было уничтожено 1 302 танков.
В регионе
24 мая 2022 г. 10:20
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 29,35 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине Россия потеряла уже 29 350 военных. Также было уничтожено 1 302 танков.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

Ликвидировано 3 194 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 ПВО, 205 самолетов, 170 вертолетов, 480 БПЛА оперативно-тактического уровня, 112 крылатых ракет, 13 корабли / катера, 43 спецтехники.

По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск ха прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении.

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