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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 27,7 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 27,7 тыс. человек С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 27 700 военнослужащих.
В регионе
16 мая 2022 г. 13:05
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 27,7 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 27 700 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, уничтожены 1 228 танков, 2 974 бронированных машин, 577 артиллерийских систем, 195 РСЗО, 89 средств ПВО, 200 самолетов, 165 вертолетов, 13 кораблей/катеров, 427 БПЛА, 97 крылатых ракет.

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались Самые большие потери противника (прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine reveals Russia's losses since start of war
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın hərbi itkilərini açıqlayıb

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