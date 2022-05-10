Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 26 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 26 тыс. военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 26 тыс. военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с начала боевых действий составили: личного состава - около 26 000 человек. Кроме того, уничтожено 1 170 танков, 2 808 боевых бронированных машин, 513 артиллерийских систем, 185 РСЗО, 87 средства ПВО, 199 самолетов, 158 вертолетов, 11 кораблей/катеров, 380 БПЛА оперативно-тактического уровня, 41 единица спецтехники, 94 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли Авдеевском направлении.