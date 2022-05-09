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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 25 650 военнослужащих.
В регионе
9 мая 2022 г. 10:47
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 25 650 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с начала боевых действий составили: личного состава - около 25 650 человек. Кроме того, уничтожено 1 145 танков, 2 764 боевых бронированных машин, 513 артиллерийских систем, 185 РСЗО, 87 средства ПВО, 199 самолетов, 158 вертолетов, 11 кораблей/катеров, 377 БПЛА оперативно-тактического уровня, 41 единица спецтехники, 94 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли Авдеевском направлении.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Number of neutralized Russian servicemen reaches 25,650
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın 25 650 hərbçisi zərərsizləşdirilib"

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