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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ приблизились к 52 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ приблизились к 52 тыс. человек Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 российских военнослужащих и уничтожили десяток танков. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 51 900 человек.
В регионе
9 сентября 2022 г. 10:22
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ приблизились к 52 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 российских военнослужащих и уничтожили десяток танков. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 51 900 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

На 9 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 122 (+10), боевые бронированные машины - 4 575 (+18), артиллерийские системы - 1 237 (+11), РСЗО - 306 (+1), средства ПВО - 159 (+0), самолеты - 239 (+0), вертолеты - 211 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 888 (+4), крылатые ракеты - 214, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 399 (+55), специальная техника - 114 (+4).

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın 660 hərbçisi məhv edilib"

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