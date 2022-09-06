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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ превысили 50 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ превысили 50 тыс. человек За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировано 350 российских военнослужащих и сбит вертолет. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 50 150 человек.
В регионе
6 сентября 2022 г. 10:26
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ превысили 50 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировано 350 российских военнослужащих и сбит вертолет. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 50 150 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По состоянию на 6 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 077 единиц, боевые бронированные машины - 4 484, артиллерийские системы - 1 179, РСЗО - 296, средства ПВО - 156, самолеты - 236, вертолеты - 207, БПЛА - 876, крылатые ракеты - 209, корабли /катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 305, специальная техника - 109.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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