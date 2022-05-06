Генштаб ВСУ: Общие потери российских войск составили 24,9 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24 900 военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже около 24 900 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с начала боевых действий составили: личного состава - около 24 900 человек. Кроме того, уничтожено 1 110 танков, 2 686 боевых бронированных машин, 502 артиллерийских систем, 171 РСЗО, 83 средства ПВО, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1 926 автомобильной техники и автоцистерн, 11 кораблей/катеров, 324 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальная техника, 90 крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток ВС РФ понесли на Лиманском и Кураховском направлениях.