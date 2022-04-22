Генштаб ВСУ: Общие потери российских войск составили 21,2 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 200 человек.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 838 танков, 2 162 боевых бронированных машин, 397 артиллерийских систем, 138 реактивных систем залпового огня, 69 единиц средств ПВО, 176 самолет и 153 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 523 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 172 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 27 единиц специальной техники.