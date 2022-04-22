О нас
Аудио новости

Генштаб ВСУ: Общие потери российских войск составили 21,2 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери российских войск составили 21,2 тыс. человек Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 200 человек.
В регионе
22 апреля 2022 г. 10:59
Генштаб ВСУ: Общие потери российских войск составили 21,2 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 838 танков, 2 162 боевых бронированных машин, 397 артиллерийских систем, 138 реактивных систем залпового огня, 69 единиц средств ПВО, 176 самолет и 153 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 523 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 172 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 27 единиц специальной техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

Другие новости из категории

Двоюродный брат экс-премьера Казахстана объявлен в международный розыск
Двоюродный брат экс-премьера Казахстана объявлен в международный розыск
22 апреля 2022 г. 10:31
Генштаб ВСУ: За сутки потери российских войск составило 250 человек
Генштаб ВСУ: За сутки потери российских войск составило 250 человек
22 апреля 2022 г. 09:16
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
США намерены выделить Грузии $132 млн
США намерены выделить Грузии $132 млн
22 апреля 2022 г. 08:26
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины
22 апреля 2022 г. 04:10
В ОАГ проголосовали за приостановку статуса России в качестве наблюдателя
В ОАГ проголосовали за приостановку статуса России в качестве наблюдателя
22 апреля 2022 г. 02:42
В России зарегистрировали препарат от коронавируса
В России зарегистрировали препарат от коронавируса
21 апреля 2022 г. 21:59
В Турции создадут еще одну авиакомпанию для доставки туристов из России
В Турции создадут еще одну авиакомпанию для доставки туристов из России
21 апреля 2022 г. 21:19
Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем
Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем
21 апреля 2022 г. 19:55
Молдова продлила режим ЧП еще на 60 дней из-за ситуации в Украине
Молдова продлила режим ЧП еще на 60 дней из-за ситуации в Украине
21 апреля 2022 г. 19:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi