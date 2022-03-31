Генштаб ВСУ: Общие потери личного состава ВС РФ составили 17,5 тыс.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине потери личного состава Вс России составили 17,5 тыс. человек.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине потери личного состава Вс России составили 17,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Так, с 24 февраля по 31 марта потери противника составили: 614 танков, 1 тыс. 735 боевых бронированных машин, 311 артиллерийских систем, 96 РСЗО, 54 ПВО, 135 самолетов, 131 вертолет, 7 кораблей и катеров, 83 беспилотника оперативно-тактического уровня, 22 единицы спецтехники и т.д.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.