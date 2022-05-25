Генштаб ВСУ обнародовал потери ВС РФ с начала боевых действий

С начала полномасштабных боевых децйствий в Украине Россия потеряла уже 29 450 военных. Также было уничтожено 206 самолетов.

С начала полномасштабных боевых децйствий в Украине Россия потеряла уже 29 450 военных. Также было уничтожено 206 самолетов.

Как передает Report, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ликвидировано 1 305 танков, 3 213 боевых бронированных машин, 606 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 средств ПВО, 170 вертолетов, 491 БПЛА оперативно-тактического уровня, 112 крылатых ракет, 13 кораблей / катеров, 2 2178 автомобильной техники и автоцистерн, 44 специальной техники.

По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск наблюдались на Лиманском направлении.