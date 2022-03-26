Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск за сутки

Украинская армия вчера ликвидировала около 170 российских военнослужащих.

Украинская армия вчера ликвидировала около 170 российских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Генштаб ВС Украины сообщил в оперативной информация по состоянию на 26 марта.

За прошедшие сутки уничтожено 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери противника в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 3 российских самолета и 3 БПЛА.

Генштаб сообщил о том, что группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). "Ударная авиация ВС под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям российских войск", - сказано в сообщении.