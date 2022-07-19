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Генштаб ВСУ обнародовал общие потери ВС России

Генштаб ВСУ обнародовал общие потери ВС России За минувшие сутки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ликвидировали 100 российских военнослужащих. Всего с начала войны ВС потеряли 38 550 человек.
В регионе
19 июля 2022 г. 11:06
Генштаб ВСУ обнародовал общие потери ВС России

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ликвидировали 100 российских военнослужащих. Всего с начала войны ВС потеряли 38 550 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

"На 19 июля общие потери ВС РФ составили: 1 691 танк, 3 892 боевых бронированных машин, 851 артиллерийская система, 248 РСЗО, 113 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 693 беспилотников оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 кораблей / катера, 2 767 автомобильной техники и автоцистерн, 70 специальной техники.

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