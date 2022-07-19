Генштаб ВСУ обнародовал общие потери ВС России

Генштаб ВСУ обнародовал общие потери ВС России

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ликвидировали 100 российских военнослужащих. Всего с начала войны ВС потеряли 38 550 человек.

https://static.report.az/photo/3c11fed1-b3a9-3b6f-ae4c-1ff0ef465f09.jpg https://static.report.az/photo/3c11fed1-b3a9-3b6f-ae4c-1ff0ef465f09.jpg

За минувшие сутки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ликвидировали 100 российских военнослужащих. Всего с начала войны ВС потеряли 38 550 человек. Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ. "На 19 июля общие потери ВС РФ составили: 1 691 танк, 3 892 боевых бронированных машин, 851 артиллерийская система, 248 РСЗО, 113 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 693 беспилотников оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 кораблей / катера, 2 767 автомобильной техники и автоцистерн, 70 специальной техники. Подпишитесь на наш Telegram канал