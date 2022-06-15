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Генштаб ВСУ назвал потери ВС России

Генштаб ВСУ назвал потери ВС России Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 15 июня ликвидировали 32 750 российских военных, что на 250 больше по сравнению с предыдущими сутками.
В регионе
15 июня 2022 г. 10:39
Генштаб ВСУ назвал потери ВС России

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 15 июня ликвидировали 32 750 российских военных, что на 250 больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Украинские военные также уничтожили 1 440 (+6) российских танков, 3 528 (+25) боевых бронированных машин, 722 (+1) артиллерийские системы, 230 (+1) реактивных систем залпового огня, 97 (+0) средств противовоздушной обороны, 213 (+0) самолетов, 179 (+1) вертолетов, 591 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня, 129 (+4) крылатых ракет, 13 (+0) кораблей/катеров, 2 485 (+12) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 55 (+1) единиц специальной техники.

Наибольшие потери ВС РФ понесли на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

По данным сводки Генштаба по состоянию на 6:00 15 июня, Вооруженные силы Украины отразили наступление российских войск на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

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Версия на английском языке Ukraine announces Russia's losses in war
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyanın hərbi itkilərinin sayını açıqlayıb

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