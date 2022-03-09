Генштаб ВСУ назвал потери российской стороны

Генштаб ВСУ обнародовал потери российской стороны.

Генштаб ВСУ обнародовал потери российской стороны.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба, ликвидировано более 12 тыс. российских военнослужащих.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили: личного состава - свыше 12 тыс. человек, танков - 317, ББМ - 1070, артиллерийских систем - 120, РСЗО - 56, средства ПВО - 28, самолетов - 49, вертолетов - 81, автомобильной техники - 482, корабли/катера - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7", - сообщается в официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.