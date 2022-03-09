Генштаб ВСУ назвал потери российской стороны

Генштаб ВСУ обнародовал потери российской стороны.
Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба, ликвидировано более 12 тыс. российских военнослужащих.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили: личного состава - свыше 12 тыс. человек, танков - 317, ББМ - 1070, артиллерийских систем - 120, РСЗО - 56, средства ПВО - 28, самолетов - 49, вертолетов - 81, автомобильной техники - 482, корабли/катера - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7", - сообщается в официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.