Генштаб ВСУ назвал потери России

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 026 танков и более 450 артиллерийских систем.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 026 танков и более 450 артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.

Общие боевые потери противника:

личного состава - около 23 500 человек

танков – 1 026

боевых бронированных машин ‒ 2 471

артиллерийских систем - 451

РСЗО - 151

средства ПВО - 80

самолетов - 192

вертолетов - 155

автомобильной техники и автоцистерн – 1 796

корабли / катера - 8

БПЛА оперативно-тактического уровня - 245

специальная техника - 32

крылатые ракеты (сбито) - 84.

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.