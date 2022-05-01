Генштаб ВСУ назвал потери России

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 026 танков и более 450 артиллерийских систем.
Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.
Общие боевые потери противника:
личного состава - около 23 500 человек
танков – 1 026
боевых бронированных машин ‒ 2 471
артиллерийских систем - 451
РСЗО - 151
средства ПВО - 80
самолетов - 192
вертолетов - 155
автомобильной техники и автоцистерн – 1 796
корабли / катера - 8
БПЛА оперативно-тактического уровня - 245
специальная техника - 32
крылатые ракеты (сбито) - 84.
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.