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Генштаб ВСУ назвал потери России

Генштаб ВСУ назвал потери России С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.
В регионе
10 апреля 2022 г. 12:11
Генштаб ВСУ назвал потери России

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 19 300 человек

Танки - 722

Боевые бронированные машины – 1 911

Артиллерийские системы - 342

РСЗО - 108

Средства ПВО - 55

Самолеты - 152

Вертолеты - 137

Автомобильная техника – 1 384

Корабли/катера - 7

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 112

Специальная техника - ​​25

Пусковые установки ОТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu: Rusiya 19,3 min hərbçi, 2 000-ə yaxın zirehli texnika itirib

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