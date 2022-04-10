Генштаб ВСУ назвал потери России

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.
Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 19 300 человек
Танки - 722
Боевые бронированные машины – 1 911
Артиллерийские системы - 342
РСЗО - 108
Средства ПВО - 55
Самолеты - 152
Вертолеты - 137
Автомобильная техника – 1 384
Корабли/катера - 7
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 112
Специальная техника - 25
Пусковые установки ОТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.