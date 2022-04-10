Генштаб ВСУ назвал потери России

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 300 военных убитыми. Также число уничтоженных бронемашин приближается к 2 000.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 19 300 человек

Танки - 722

Боевые бронированные машины – 1 911

Артиллерийские системы - 342

РСЗО - 108

Средства ПВО - 55

Самолеты - 152

Вертолеты - 137

Автомобильная техника – 1 384

Корабли/катера - 7

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 112

Специальная техника - ​​25

Пусковые установки ОТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.